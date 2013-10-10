Kuzey Irak tezkeresi kabul edildi

Hülya Karabağlı / Ankara

Hükümete, Kuzey Irak’a sınır ötesi hareket için bir yıl daha yetki veren Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda , AKP, CHP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Oylamada CHP ve MHP milletvekilleri ellerini kaldırarak olumlu oy verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılmadığı genel kuruldaki oturumda hükümet adına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuştu. Tezkerenin tedbir niteliğinde olduğunu söyleyen Yılmaz, “Terörü, şiddeti haklı gösterecek hiçbir neden olamaz. Terör hiçbir davaya gerekçe olamaz” dedi. Bakan şunları söyledi:

“Terörle mücadeleyi her koşul altında sürdüreceğiz. Herkesin, terörün her türüne şiddetle karşı çıkması gerekir. Irak kritik bir dönemden geçmekte devam eden çatışmalar tüm bölge için risk oluşturmaktadır. Irak'ın istikrarlı yapıya kavuşması öncelikli dileğimizdir. Bir devletin topraklarını terör örgütüne kullandırmaması gerekir. PKK’nin Irak’ın Kuzeyinden ülkemize yönelik tehditlerini durdurması Irak makamlarının sorumluluğundadır. Kendi Anayasası ve Uluslararasıhukuktaki yükümlülükleri Irak’a hatırlatıldı. Ancak Irak makamları terörle mücadelede gerekli tedbirleri alamamıştır. Terörist unsurlarla mücadele ederek bölgeyi terör örgütündenarındırmalıdır. Böylece Türkiye, sınır ötesi operasyon yapmayacaktır. Teröre siyasi gerekçe bulmak isteyenlerin gayretlerini boşa çıkarmaktadır”.