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Politika

BDP'li Buldan’dan Tanrıkulu’na ‘Mesele tezkere değil, CHP’de olmanız

CHP'nin 'evet' diyeceğini açıkladığı Irak tezkeresi Buldan ile Tanrıkulu arasında polemik sebebi oldu

10 Ekim 2013 19:52

CHP, ‘Irak tezkeresi' için 'Evet' kararını açıklarken, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan "Kürtlere yönelik tüm politikaların savaş dışı olması gerek" diyerek oylamaya katılmayacağını açıkladı. Buna BDP'li Buldan'ın tepkisi ise sert oldu.

CHP , bugün oylanan Irak Tezkeresi'ne ‘Evet’ diyeceğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Dörtkardeş'in haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Kürtlere yönelik tüm politikaların savaş dışı olması gerek; savaş bu coğrafyanın yaptırım tehdidi olmamalı artık” dedi. Tanrıkulu, TBMM ’deki oylamaya katılmayacağını açıkladı.

 

Mesele tezkere değil

 

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter’daki hesabında Kürt sorununu devam ettiren güvenlik politikaları yerine demokrasi, özgürlük ve eşit yurttaşlık anlayışı çözüm yoluna girilmesini isterken, “Kürtlere yönelik tüm politikaların savaş dışı olması gerek; savaş bu coğrafyanın yaptırım tehdidi olmamalı artık. Tezkere oylamasına katılmayacağım” diye yazdı.

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Tanrıkulu’nu Twitter üzerinden eleştirerek, “Mesele sadece tezkere değil, Sizin hala o partide görev yapmanızdır. CHP tezkereye evet diyecektir” ifadelerini kullandı.

 

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