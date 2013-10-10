CHP Irak tezkeresine 'evet' diyecek

Hükümet, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon için yetkinin uzatılmasını istiyor. 17 Ekim'de sona erecek sürenin 1 yıl uzaltılmasına ilişki tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis'te yaptığı açıklamada Irak tezkeresine CHP'nin 'evet' oyu vereceğini açıkladı.

Tezkere Genel Kurul'dan geçerse 6'ıncı kez süre uzaltılmış olacak.

Tezkerede, "Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanmış bulunan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliği ile ülkenin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık tehdit, bölgede ahiren meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle devam etmektedir'' denildi.

"Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve Türkiye'ye yönelik terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürüttüğü, siyasi ve diplomatik girişimlerini ve uyarılarını sürdürmekte olduğu" kaydedildi.