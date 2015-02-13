Kuzenleri tecavüz etti, aile kararıyla öldürüldü, adalet bir türlü gelmedi!

Batman’da Hasret Daşlı’nın aile kararıyla öldürülmesine ilişkin davasında adalet bir türlü gelmedi. Yeğenini boğarak öldüren amca kaçtı, duruşma yapılmadı, belgeler kayboldu.

Batman’da 2012 yılında kuzenlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan ve bu nedenle aile meclisi kararıyla öldürülen Hasret Daşlı’nın davasında bir arpa boyu yol alınamadı. İki yılı aşkın süredir aranan cinayet şüphelisi amca Garip Daşlı hâlâ yakalanamadı. İlk duruşma elektrik kesintisi nedeniyle ertelendi. Mahkemenin yaptırdığı yaş tespiti evrakı dosyada bulunamadı.

Boğularak öldürülen Hasret Daşlı’nın cansız bedeni, 17 Aralık 2012’de Batman çayında bulundu. Otopsi raporunda Daşlı’nın, soluk borusu parçalanana kadar boğulduğu ortaya çıktı. Hasret Daşlı’ya tecavüz eden kuzenleri Ö.D. ile S.D. ve amca Habip Daşlı, olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyalar ayrıldı

Burcu Karakaş'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, cinayetin üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, aile üyelerinin tamamı için “gebe olduğu bilinen kadını töre saiki ile öldürme” ve “cinayete yardım etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Daşlı’ya tecavüz eden kuzenler Ö.D. ile S.D.’nin dosyası 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle ana dava dosyasından ayrıldı. Savcılık, kuzenlerin cinsel saldırı ve cinayete yardım etmek suçlarından 36 yıldan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede şüphelilerden amca Enver Daşlı’nın aile meclisinin toplandığı sırada Hasret Daşlı’ya, “Allah cezanı versin, kocaya verdik orada da durmadın” dediği yer aldı.

Davanın ilk duruşması 4 Temmuz 2014’te görüldü. Amca Enver Daşlı’nın avukatı Saim Tuğrul, müvekkilinin tecavüz olayını duyunca duygulandığını savunarak, “Müvekkilim tecavüz olayını maktulün doğrulaması üzerine üzülmüş, biraz da duygulanarak ‘Allah belanı versin, kocaya verdik, orada da durmadın’ diyerek üst katta sigara içmiştir” dedi. Yaklaşık üç yıl önce işlenen cinayette arpa boyu yol alınamadı:

Duruşmada elektrik kesildi!

4 Temmuz 2014’te görülen ilk duruşma, elektrik kesintisi nedeniyle ertelendi. Erteleme kararı duruşma tutanağına, “duruşmanın başladığı saatten bu yana her 5 dakikada bir elektrik kesintisinin meydana gelmesi, bilgisayarların aniden kapanması ve oluşturulan zaptın kaybolması, kesintinin duruşma boyunca devam etmesi” ifadeleriyle geçirildi. Duruşma salonunda bulunan 6 sanık, elektrik kesintisi nedeniyle daha sonra ifade vermek istediklerini söyledi.

Amca bulunamadı!

Üç kişi dava kapsamında halen tutuklu bulunurken, iddianamede Daşlı’yı suda boğarak öldürdüğü belirtilen şüpheli amca Garip Daşlı, cinayetin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bulunamadı. Hakkında yakalama kararı bulunan amca Garip Daşlı’nın, nerede olduğu yönünde herhangi bir tespit yapılamadı.

Belgeler kayıp!

Öldürüldüğünde 4 aylık hamile olan Daşlı, nüfus kâğıdına göre 1997 doğumlu, yani 15 yaşındaydı. Annesi ise kızının 22 yaşında olduğunu söyledi. Mahkeme, Hasret Daşlı’nın gerçek yaşının 22 olarak beyan edilmesi üzerine nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını talep etti. Ancak, dava dosyasında yaş tespitinin yapıldığına ilişkin bir evrak bulunamadı. Yaşanan karışıklık, 21 Ocak’ta görülen son duruşmada tutanaklara, “Bölge Devlet Hastanesi’nden rapor alındığının belirtildiği fakat hastaneden alındığı bildirilen dosyanın bulunamadığı” şeklinde geçirildi.

Kadın cinayetinde 63 il sabıkalı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2014’te işlenen kadın cinayetlerinin haritasını çıkardı. Hazırlanan rapora göre 2014 yılında 294 kadın cinayeti işlendi. 81 ilden sadece 18’inde kadın cinayeti işlenmediğini ortaya koyan haritada, en fazla kadın cinayetinin ise İstanbul’da işlendiği görülüyor. 50 kadın cinayetinin işlendiği İstanbul’u 10-49 arasında cinayetin işlendiği İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Gaziantep takip etti. Haritadaki verilere göre, 25 ilde 3-10 arasında, 32 ilde ise 1-3 arasında kadın cinayeti işlendi. Platformun verilerine göre 2015 yılı Ocak ayında ise İstanbul’da 3, İzmit’te 3, İzmir ve Ankara’da ise 2 kadın öldürüldü.

Kadınları en yakınları

Platform’un verilerine göre, 2014 yılındaki cinayetlerin 25’inin nedeni ayrılık ve boşanma, 47’sinin sebebi kadının hayatına dair bir karar vermek istemesi. Kadın cinayeti faillerinden 40’ı kadının kocası, 26’sı akrabası, 13’ü erkek arkadaşı, 7’si eski kocası, 14’ü ise tanıdığı biri.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Kadın cinayetlerinin çözümüne dair içinde Meclis’teki 4 partinin de bulunduğu bir komisyonun olması umut verici. Ancak Mağdur Babalar Derneği’nin de çağırıldığı komisyonda esas yapılması gereken sorunu yaşayan kadınların, öldürülen kadınların ailelerinin ve çocuklarının dinlenmesidir” denildi.