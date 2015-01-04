Almanya'daki kadın cinayetlerinin dörtte biri Türkler tarafından işleniyor

2013 Almanya suç istatistikleri raporunda, Almanya’da eş cinayetine kurban giden kadın sayısı 80 iken bunun 18’inin Türk olduğu ve cinayetlerin Türkler tarafından işlendiği belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Türkiye’deki kadın cinayetlerinin gündeme getirilmesine tepki göstererek “Aile içi şiddet nedeniyle Türkiye’de 170, Almanya’da ise 303 kadının öldürülüyor” demişti.

Ensar Vakfı’nın düzenlediği ‘Ensar Buluşmaları’ etkinliğinde konuşan İslam’ın bizdeki kadın cinayetlerini sağır sultan duydu sözlerine kadın örgütleri de tepki gösterdi. Kadın cinayetleri sayısının 170’in neredeyse iki katı olduğunu savunan kadın örgütlerinden yapılan açıklamalarda 2009’dan bu yana kadın cinayetlerine dair resmi istatistik tutulmadığı hatırlatıldı.

80 eş cinayetinden 18’i Türk

Ayfer Çalıkıran’ın Taraf’ta yer alan haberine göre, İslam’ın Almanya’daki kadın cinayetlerine yönelik iddiası Alman polis teşkilatı olan Bundeskriminalamt’in hazırlamış olduğu 2013 Suç İstatistikleri raporunca yalanlandı. Rapora göre Almanya’da işlenen cinayet sayısının 585 olduğu yer alıyor. Bu cinayetlerde öldürülen kadın sayısının ise 290 olduğu belirtiliyor. Raporda kadınların 80’ninin koca, sevgili ve beraber yaşadığı erkek arkadaş tarafından öldürüldüğü ifade ediliyor. Yani 290 kadının sadece 80’i eş cinayetine kurban gittiği belirtiliyor. Rapordaki diğer çarpıcı nokta ise eş cinayetine kurban giden 80 kadından 18’inin Türk erkekler tarafından öldürülmesi. 80 cinayetin 40’ının sırasıyla Türkler, Sırplar ve Romanlar tarafından diğer 40’ının ise Almanlar tarafından işlendiği belirtiliyor. Cinayetlerin aşağı yukarı kıskançlık ve aldatma gerekçesiyle olduğunun da altı çiziliyor.