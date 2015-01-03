Kadın örgütlerinden Aile Bakanı'na: Sağır sultan duysa bu cinayetleri engellerdi!

Ensar Vakfı’nın düzenlediği ‘Ensar Buluşmaları’ etkinliğinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, kadın cinayetlerinin gündeme taşınmasından yakındı. Aile içi şiddet nedeniyle Türkiye’de 170, Almanya’da ise 303 kadının öldürüldüğünü söyleyen İslam, “Almanya’daki durumu hiç duymuyoruz ama Türkiye’dekini sağır sultan bile duyuyor” dedi. Bakanın sözlerine kadın kuruluşları ve feministlerden tepki yağdı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Kurucu Üyesi Avukat Canan Arın, öncelikle günde beş kadının öldürüldüğü bir ülkede bir yılda öldürülen kadın sayısının 170 olduğunu söylemenin doğruyu yansıtmadığını dile getirdi. Almanya ile karşılaştırma yapmanın da son derece yanlış olduğunu ifade eden Arın, şunları söyledi:

“Bakan, kendi ülkesindeki kadın cinayetleri sayısını bile neredeyse yarı yarıya eksik söylerken Almanya’da ne olup bittiğini ne kadar biliyor? Alman basınını mı takip ediyor? Kadın cinayetlerinin her yerde olması da ayıp Türkiye’de olması da. Ancak ‘Bak burada daha az oluyor’ demek mazur göstermektir. Söylenilmesi gereken ise ‘Sağır sultan duysa bu cinayetleri engellerdi’ demek.”

'Rakamlar gerçek dışı'

Taraf'ta yer alan habere göre, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) eski başkanı Hülya Gülbahar da Almanya ve Fransa gibi birçok dünya ülkesinde kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin ciddi bir sorun olduğunu ancak bu ülkelerde konuya yaklaşımın Türkiye’den farklı olduğunu dile getirdi. Özellikle devletlerin istatistikleri düzenli olarak tuttuğuna değinen Gülbahar, İstanbul Sözleşmesi gereği Türkiye’nin de hem şiddet hem cinayet verilerini düzenli olarak tutması ve kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade etti. Gülbahar, “Oysa ki 2009 yılında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği ve 2002-2009 AKP döneminde kadın cinayetlerinin yüzde bin dört yüz arttığını gösteren rakamlardan sonra Türkiye bu konuda resmi bir istatistik yayınlamadı. Meclis’e sunulan soru önergelerine cevap verilmedi. Bilgi edinme başvuruları sonuçsuz kaldı. Eldeki tek veri kadın örgütlerinin gazetelerden toplayabildiği çeteleler. Maalesef ki Türkiye’nin 2009’dan beri kadın cinayetleri konusunda resmi bir istatistik yayınlamadığını sağır sultan bile duydu” dedi.

'Ülkem için ses çıkarıyorum'

Feminist Kolektif üyesi Esra Koç, İslam’ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi; “Almanya’da da bizim ülkemizde de kimse ölmesin. Ama önce kendi ülkem için sesimi çıkarmalıyım. Kendi ülkemde kan gövdeyi götürürken nasıl sessiz kalmamız bekleniyor? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın böyle bir talihsiz açıklama yapmasını anlamakta zorlanıyorum. Kadınlar ve erkekler kendini toplum içerisinde eşit bulmazlarsa güçlü olan kesim zayıf olan kesime şiddete varan baskılar uygular. Toplumsal algıyı değiştirmek için en fazla devletin çaba göstermesi gerekirken bu açıklamalar çok üzücü. Oysa seçimle gelmiş insanların söylediği sözler, bizim sokakta bağırmamızdan daha çok etkili oluyor. Bu nedenle siyasetçilerin konuşurken çok dikkatli olmaları lazım.”