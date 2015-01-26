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Kadın cinayetleri yüzde 31 oranında arttı

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 2014 yılında 281 kadının öldürüldüğünü, 109 kadın ve kız çocuğuna da tecavüz edildiğini söyledi

26 Ocak 2015 19:00

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kadın cinayetlerinde 2013'e göre yüzde 31'lik bir artış olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM'de kadına yönelik erkek şiddetiyle ilgili eline ulaşan verileri gazetecilerle paylaştı.

DHA'nın haberine göre, Nazlıaka, "Erkekler 2014 yılında en az 281 kadın öldürdü, 109 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti yada tecavüz girişiminde bulundu, 560 kadını yaraladı, 140 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kadın cinayetlerinde 2013'e göre yüzde 31'lik artış yaşandı.

Erkekler 2010'da 271, 2011'de 257, 2012'de 165, 2013'te 214, son 5 yılda toplam bin 134 kadın öldürdüler. 2014 yılında erkekler tarafından öldürülen 281 kadının yüzde 20.64'ü boşanmak ya da ayrılmak istediği için öldürüldü. Kadınların yüzde 8.9'u devlet koruyamadığı için öldürüldü. Kadın cinayetlerinin yüzde 4'ünde katiller daha önce başka şiddet vakaları nedeniyle yargılanmış, beraat ederek, afla ya da denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan kişiler.

Toplam 11 kadın cezasız kalan saldırganlar tarafından öldürüldü. Şiddete maruz kalan 560 kadının yüzde 12.85'i boşanmak istediği için, yüzde 4.5'i 6384 nolu yasa kapsamında yasal girişimde bulunduğu halde şiddete maruz kaldı. 2014 yılında tecavüz mağdurlarının yüzde 32.11'ini çocuklar oluşturdu. 2014'te 12-17 yaş arası 35 kız çocuğu tecavüze uğradı" dedi.

 

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