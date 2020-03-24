Kuveyt Türk de kredi ödemelerini erteledi

Kuveyt Türk, Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilenen firmaların taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

Bankadan yapılan açıklama, ''Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek. Bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına, kredi kartı borçları da 1 ay ötelenecek. Müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak" ifadelerine yer verilcek

Daha önce kamu bankaları, Akbank ve İş Bankası da kredi ödemelerini ertelediğini duyurmuştu.

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