Bakan Albayrak: Kamu bankalarının adımlarına özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu bankalarının kredi ödemelerini erteleme kararına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını belirtti.

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Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.