Kütahya'da el ve ayakları bağlı ve başı ezilmiş halde bulunan Halil, tecavüz edildikten sonra öldürülmüş!

Kütahya’da el ve ayakları bağlanarak başı ezilmiş halde bulunan 12 yaşındaki Halil’in, olayı itiraf eden 3 çocuğun tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Aynı köyde yaşayan çocuklar, Halil “Sizi şikâyet edeceğim” deyince, başına taşla vurduklarını itiraf etti.

Habertürk’ten Uğur Uslubaş’ın haberine göre; Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Eğirler Köyü’nün ormanlık alanında el ve ayakları bağlandıktan sonra boğulup, başı taşla ezilmiş halde bulunan 12 yaşındaki Halil Bulut’un ölümünün ardındaki sır aydınlandı. Aynı köyde yaşayan 14, 15 ve 17 yaşındaki üç çocuğun tecavüz ettiği küçük Halil’in “Şikâyet edeceğim” demesi üzerine öldürüldüğü ortaya çıktı. Aynı şüphelilerin Halil’e daha önce de tecavüz ettiği ileri sürüldü.

12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Halil Bulut, anne-babası ayrıldığı için köyde babaannesiyle yaşıyordu. Taşımalı sistemle komşu kasabadaki okulda beraber öğrenim gören arkadaşları, cuma akşamı babaanne H. B.’a uğrayarak “Halil okula gelmedi” dedi. Torununun eve gelmesini bekleyen babaanne, hemen inşaatta çalışan oğlu D. B’u (37) aradı. Olay duyulunca köylüler ve aile, küçük Halil’i çevrede aramaya başladı. Korkunç gerçek, ikinci gün devam eden aramada gün yüzüne çıktı.

Aramaya katılan köylülerden Salih İnce, köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki Damlalı mevkiinde Halil’in el ve ayakları bağlı, pantolonu sıyrılmış haldeki cesedini buldu. Başı da ezilmiş olan talihsiz çocuğun cesedi morga kaldırılırken; jandarma kısa süre sonra fail oldukları öne sürülen ve aynı köyde yaşayan H.K. (17), T.T. (14) ile A.K.’yı (15) gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 3 çocuk tutuklandı.

Şüpheli üç çocuğun, okula giderken gördükleri Halil’i zorla köyün üst kısmındaki su deposunun yanına götürüp tecavüz ettiklerini, “Sizi şikâyet edeceğim” demesi üzerine el ve ayaklarını kendi bot bağcıklarıyla bağlayıp boğduklarını, başına da taşla vurduklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlıların, cesedi ise olay yerinden 500 metre uzağa taşıdığı belirlendi.

“Canım oğlum nerelere gittin?”

Korkunç olay 120 haneli, 450 nüfuslu Eğirler Köyü halkını sarstı. Torununun ölümüyle büyük acı yaşayan H. B. “Gitti torunum” diyerek gözyaşı döktü. Küçük Halil’in İzmir’de yaşayan annesi M. B. (30) ise oğlunu en son perşembe günü köye geldiğinde gördüğünü, hasret giderdiklerini anlatırken, “Canım oğlum beni bırakıp nerelere gittin” diyerek gözyaşı akıttı.

Talihsiz çocuğun morgdan alınan cenazesi dün öğle saatlerinde köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Şüphelilerden A.K.’nın babası İ.K. da cenaze namazına katılırken, köyün imamı yaptığı konuşmada her iki tarafa da sabır dilerken “Kan davası gütmeyin” uyarısında bulundu.

Şüpheli çocuklar H.K., T.T. ve A.K. dün geniş güvenlik önlemleri arasında cinayeti işledikleri yere getirilerek tatbikat yaptırıldı.