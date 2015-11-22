Kütahya'da vahşet: Kaybolan çocuk, domuz bağıyla bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bulundu!

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde iki gün önce kaybolan çocuk, domuz bağıyla bağlanmış, boğazı kesilmiş ve başı taşla ezilerek öldürülmüş olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğirler Köyü'nde yaşayan Halil Bulut'un cuma günü akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İhbar üzerine köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışma sonucunda AFAD ekipleri bugün köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda Bulut'un cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede, çocuğun ellerinin ve ayaklarının domuz bağı yöntemiyle bağlandığını, boğazının kesildiğini ve başının da taşla ezildiğini tespit etti.

Halil Bulut'un cesedi, incelemesinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 3 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.