Kütahya'da bir çocuğun domuz bağıyla bağlanıp, boğazı kesilerek öldürülmesi ile ilgili üç çocuğa tutuklama

Kütahya’nın Simav İlçesi’nde, geçen cuma günü okula gideceğini söyleyerek evden çıkan ancak akşam dönmeyen, yaşadığı köye 1.5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda, dün elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanarak başı taşla ezilmiş ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 13 yaşındaki Halil Bulut, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili yaşları 12- 16 arasında değişen 3 çocuk tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, Naşa Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Halil Bulut, geçen cuma günü okula gitmek için evinden çıktı. Simav’a bağlı Egirler Köyü’nde yaşayan iki çocuklu, çiftçi 40 yaşındaki Dursun Bulut ve eşi ev kadını 35 yaşındaki Melek Bulut çiftinin küçük oğlu Halil Bulut, akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi, Halil’i aramaya çıktı. Köylüler de aramalara destek verdi. Sabaha kadar süren çalışmalardan sonuç çıkmayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma, AKUT ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, Halil Bulut’u aradı. Ancak cumartesi günü tüm gün süren ve pazar sabaha kadar devam eden çalışmalardan sonuç çıkmadı.

Üzücü haber pazar sabahı geldi. Köylüler, jandarma ve AKUT, saat 09.00’da, Halil Bulut’un cesedini köye 1.5 kilometre mesafedeki Damlalı Mevkisi’ndeki ormanlık alanda buldu. Elleri ve ayakları iple bağlı Halil Bulut’un başının taşla ezildiği görüldü. Ailesi oğlunun öldüğün öğrenince sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Halil Bulut’un cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

3 çocuk tutuklandı

Jandarma olayla ilgili yaptığı çalışma sonrası aynı köyde yaşayan ilkokul öğrencisi T.T. (12), A.K. (15) ve H.K. (16) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından üç çocuk adliyeye sevk edildi. T.T.’nin ölen Halil ile aynı okulda okuduğu belirlendi.

Toprağa verildi

Bursa’da yapılan otopsi sonrası Halil Bulut’un cenazesi bu sabah köye getirildi. Egirler Camisi’nde öğle vakti kılınan namaza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi de katıldı. İlçe Müftüsü Kadir Ünal’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Halil Bulut, köy mezarlığında gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Arkadaşları üzüntülü

Baba Dursun Bulut, gözaltına alınan çocuklar ve aileleriyle aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Bulut ailesinin yakını Ali Akbulut, "Başı taşla ezilmiş tanınmayacak haldeydi. Yüzü görünmüyordu" diye konuştu. Ölen çocuğun babaannesi 76 yaşındaki Hatice Bulut, "Aradık ama bulamadık. Pazar sabahı bulmuşlar. Elleri kolları bağlıymış" dedi. Arkadaşları ise Halil Bulut’u çok sevdiklerini büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Adliyeye sevk edilen 3 çocuk tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun ormanlık alanda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı.



Eğriler köyü yakınındaki ormanlık alanda Halil Bulut'u öldürdükleri ileri sürülen H.K. (16), A.K. (15) ile T.K. (12), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Eğriler köyünde 20 Kasım'da kaybolan Halil Bulut ormanlık alanda el ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilmiş ve başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlıları H.K, A.K. ve T.K, jandarma tarafından gözaltına almıştı.