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Sağlık

Kuş gribi virüsü, iki mutasyon sonra ölümcül olabilir

5 amino asit sonrasında insandan insana bulaşır hale gelecek virüsün 3 mutasyonu gerçekleştirdiği belirtildi

27 Mayıs 2015 16:40

Birkaç yıl önce dünyanın kabusu olan kuş gribi uzmanlara göre bu kez mutasyona uğrayarak geri döndü. Bilim insanlarına göre ölümcül virüs 2 kere daha mutasyon geçirirse insandan insan kolayca bulaşabilecek.

Eğer bu öngörü gerçekleşirse 1918'deki İspanyol Gribi kadar öldürücü olabilir ve pandemik bir hale gelebilir. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Derek Smith'e göre sadece 5 amino asit sonrasında insandan insana bulaşır hale gelecek ve bilim insanları bu mutasyonların 3 tanesinin gerçekleştiğini. 2 mutasyon sonrasında bu hale gelebileceğini belirtiyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlar da bu derecede yayılmasının ne zaman olacağını kimsenin öngöremediğini ancak bunun öldürücü bir virüs olduğunu söylüyor. Ancak işin bir diğer boyutu da Dünya Sağlık Örgütü'nün 1918'deki İspanyol Gribi'nin yaşandığı yıllardakinden çok daha etkin olması. Dolayısıyla alınacak önlemlerle bundan korunabileceği belirtiliyor.

 

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