Kurtuluş Ordusu isimli yardım kuruluşunun üyesi, Sultanahmet saldırısında yaralandı

Hristiyan yardım kuruluşu olan Kurtuluş Ordusu isimli örgütünün Doğu Avrupa sorumlullarından olan Norveçli Jostein Nielsen dizinin altına isabet eden bir şarapnel parçası ile yaralandı.

DHA'dan Erhan Tekten'in haberine göre Moldovya’da yaşayan Jostein Nielsen ve eşi Magna Voje Nielsen’in kötü hava şartları nedeniyle zorunlu olarak üç gündür İstanbul’da kalmak zorunda kaldıkları öğrenildi. Çiftin bugün Ayasofya Müzesini gezmek üzere Sultanahmet Meydanı’na geldikleri belirtildi.

"İnsani duruşu olan bir hastamız"

Hastanede tedavileri süren yaralılar Norveç uyruklu Joistein Nielsen (59) ile Alman vatandaşı Schulz Wilhem ve Doris Migner'i ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Nielsen ile görüştüğünü belirterek, "Durumu gayet iyi. 'Bu bir insanlık suçu' diyor. 'Bu tür terör olaylarının insanlar arasındaki birbirine olan sevginin artmasıyla biteceğini' söylüyor. İnsani değerlendirmeler yapan, son derece insani duruşu olan bir hastamız. Patella dediğimiz, diz kapağında kırığı var. Operasyonla ilgili kararını vermemiş. Yarına kadar arkadaşlar planlama yapıyor. Türkiye'de olmak istiyorsa, Türkiye'de olacak. İstemiyorsa da biz onun transferi ile ilgili her türlü desteği yapacağız" diye konuştu.

Alman uyruklu Schulz Wilhem'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, "50 yaşlarındaki bayan yoğun bakımda. İlk müdahaleleri yapılmış. Özellikle çene kemiğinde parçalı kırıkları var. Farklı yaralanmaları var. Onunla ilgili ilave müdahaleler gerekebilir. Şu anda hayati tehlikesi yok" şeklinde konuştu.