Sağlık Bakanı Müezzinoğlu Sultanahmet saldırısında yaralananlarla ilgili bilgi verdi

İstanbul'un en önemli turistik mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı'ndaki terör saldırısında yaralananlar ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ağır bir terör olayı. Son derece profesyonelce hazırlanmış, planlanmış bir terör olayı. Neticede insanlık 10 insanı kaybetti. İnsanlık dışı bir terör eylemi ile. Şifa diliyorum. Ölenlere de taziye dileklerimi iletiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan canlı bomba saldırısında yaralanan turistleri ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, yaralıların durumuyla ilgili bilgi verdi

Hastanede tedavileri süren yaralılar Norveç uyruklu Joistein Nielsen (59) ile Alman vatandaşları Schulz Wilhem ve Doris Migner'i ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak 59 yaşındaki, Norveç uyruklu Nielsen ile görüştüğünü belirterek, "Durumu gayet iyi. 'Bu bir insanlık suçu' diyor. 'Bu tür terör olaylarının insanlar arasındaki birbirine olan sevginin artmasıyla biteceğini' söylüyor. İnsani değerlendirmeler yapan, son derece insani duruşu olan bir hastamız. Patella dediğimiz, diz kapağında kırığı var. Operasyonla ilgili kararını vermemiş. Yarına kadar arkadaşlar planlama yapıyor. Türkiye'de olmak istiyorsa, Türkiye'de olacak. İstemiyorsa da biz onun transferi ile ilgili her türlü desteği yapacağız" diye konuştu.

"Son derece profesyonelce hazırlanmış, planlanmış bir terör olayı"

Alman uyruklu Schulz Wilhem'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, "50 yaşlarındaki bayan yoğun bakımda. İlk müdahaleleri yapılmış. Özellikle çene kemiğinde parçalı kırıkları var. Farklı yaralanmaları var. Onunla ilgili ilave müdahaleler gerekebilir. Şu anda hayati tehlikesi yok" şeklinde konuştu. Terör eylemiyle de ilgili değerlendirme yapan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Ağır bir terör olayı. Son derece profesyonelce hazırlanmış, planlanmış bir terör olayı. Neticede insanlık 10 insanı kaybetti. İnsanlık dışı bir terör eylemi ile. Bu dünyanın hangi noktasında, nerede, ne zaman olacağı, kime karşı olacağı belli olmayan bir terörizm hadisesi. Gelişmiş ve medeni ülkeler terörizme karşı dik duruşlarını hep birlikte duyarlı gösterirlerse, inanıyorum ki insanlık bu hadiselerden en kısa zamanda kurtulacaktır. Ben şifa diliyorum. Ölenlere de taziye dileklerimi iletiyorum."

Bakan Efkan Ala da yaralıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Efkan Ala, da Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan canlı bomba saldırısında yaralanan 3 Alman turisti, tedavi gördükleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Patlama nedeniyle geçici sağırlık yaşayan 3 turisti tedavi gördükleri Genel Cerrahi bölümünde ziyaret eden Bakan Ala, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada 3 yaralı var. Üçünün de durumu gayet iyi. Bir günlük müşahede altında olacaklar. Yarın da biz onları alacağız, Alman uyruklu üçü de, kendi istekleri doğrultusunda yerlerine ulaşmalarını sağlayacağız. Gayet durumları iyi. Herhangi bir sorun yok. Büyük geçmiş olsun memleketimize" dedi.