Kültür Bakanı: Korkmadan, güvenlik içinde İstanbul'a gelebilirsiniz

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleşen ve en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, "Güvenlik içerisinde İstanbul'a gelebilirsiniz. Türkiye sizin evinizdir” dedi.

DHA'nın haberine göre, 46. Utrech Turizm Fuarı'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Sultanahmet Meydanı'nda yaşanılan terör saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada terörün amacının insanları korkutmak olduğunu söyledi. Ünal, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ülkemizde hepimizi üzen bir terör olayına şahit olduk. Terör bugün sadece İstanbul'u vurmadı. Terör bugün Paris'i bir kez daha vurmuştur, Londra'yı bir kez daha vurmuştur, İnsanlığı, özgürlüğü, üzerinde yükseldiğimiz değerleri bir kez daha vurmuştur. Bu açıdan özellikle bütün dünya medyasını Paris saldırısı sonrası gösterilen hassasiyeti bu saldırı sonrasında da bu göstermeye davet ediyorum.

"Güvenlik içerisinde İstanbul'a gelebilirsiniz"

Çünkü 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırısında eşini kaybeden Fransız Antoine Leiris'in yazdığı o duygulu mektupta söylediği sözleri buradan terörü ve bu terörist eylemi gerçekleştirenlere aynı şekilde ben de tekrar etmek istiyorum. 'Bizim korkmamızı, etrafımıza şüphe ile yaklaşmamızı, güvenliğimizi için özgürlüğümüzü tehlikeye atmamızı istiyorsunuz. Kaybettiniz. 17 aylık çocuğumla ben size inat yaşamaya devam edeceğim.' diyordu Antoine Leiris. Amacı, amaçları insanları korkutmak, özgürlüklerinden vazgeçirmek ve bir şiddet sarmalının içerisine çekmek olan teröristler asla başarılı olamayacak.

Çünkü İstanbul da Paris gibi, Londra gibi bütün insanların büyük bir keyifle dolaştıkları, gezdikleri dünyanın incisi dediğimiz nadide bir şehrimiz. Terör ve terör olaylarının amacına ulaşmaması için Antoine Leiris'in dediği gibi korkmadan, özgürlüğümüzü herhangi bir şekilde feda etmeden, güvenlik içerisinde İstanbul'a gelebilirsiniz. Türkiye sizin evinizdir. Türkiye güvenliğinizin hiçbir şekilde tehlikede olmayacağı bir ülkedir ve biz terörle mücadele eden ve terörün amacına ulaşmaması için gayret gösteren Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi tüm ülkelerle birlikte teröre ve terörizme karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.".