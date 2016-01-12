Peru: Sultanahmet saldırısında bir vatandaşımız öldü

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısın ardından açıklama yapan Peru, terör saldırısında bir vatandaşının öldüğünü duyurdu.

Peru Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Peru vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de yaralandığını açıkladı. Associated Press'e konuşan Türk yetkililer, saldırıda yaşamını yitiren 10 kişiden dokuzunun Alman vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin tamamının yabancı olduğunu açıklamıştı. Davutoğlu ayrıca saldırıyı gerçekleştiren kişinin de IŞİd üyesi ve yabancı uyruklu olduğunu belirtmişti.