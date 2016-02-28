Kurtulmuş: Menderes'in, Gezmiş'in idam edilmesinden rahatsızsak gelin hukuki altyapısını kaldıralım

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki idam cezalarının hala TBMM'nin üzerinde "kara leke" olarak durduğunu belirtip "Gerçekten Adnan Menderes’in idam cezasından, 12 Eylül’deki idam cezalarından, Deniz Gezmiş’in idam cezasından rahatsızsak haydi buyurun, dört parti burada, Meclis olarak bütün idam cezalarının bütün hukuki altyapısını kaldıralım" dedi.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Kurtulmuş, TBMM Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Geçmişte bu idam cezalarına kim imza atmışsa atmış ama sonuçta bugün Türkiye’de bir Meclis var, Meclis olarak bütün idam cezalarının bütün hukuki altyapısını kaldıralım ve Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda büyük bir adımı atalım" dedi.

İdamlar üzerinden muhalefet yapmayı asla doğru ve siyaseten şık bulmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu teklifi bir kere daha söylüyorum; Türkiye’de Adnan Menderes’in de diğer idam cezalarının da hepsi Türkiye’nin hukuk sistemi bakımından önemli parametrelerdir, bu Meclis isterse bunu ortadan kaldırabilir" şeklinde konuştu.

İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

Türkiye’de idam cezası en son 1984 yılında uygulandı. 9 Ağustos 2002 tarih ve 4771 sayılı kanun ile (Avrupa Birliği 3. Uyum Paketi) idam cezası barış zamanında kaldırıldı. Hemen arkasından Türkiye Kasım 2003’te 6 nolu ek protokolü onayladı. Nihayet, 14 Temmuz 2004 tarih ve 5218 sayılı kanunla Türkiye idam cezasını her koşulda mutlak olarak kaldırdı.