T24 LogoT24 Logo
Politika

Kurtulmuş: Menderes'in, Gezmiş'in idam edilmesinden rahatsızsak gelin hukuki altyapısını kaldıralım

"Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda büyük bir adımı atalım"

28 Şubat 2016 00:58

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki idam cezalarının hala TBMM'nin üzerinde "kara leke" olarak durduğunu belirtip "Gerçekten Adnan Menderes’in idam cezasından, 12 Eylül’deki idam cezalarından, Deniz Gezmiş’in idam cezasından rahatsızsak haydi buyurun, dört parti burada, Meclis olarak bütün idam cezalarının bütün hukuki altyapısını kaldıralım" dedi.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Kurtulmuş, TBMM Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Geçmişte bu idam cezalarına kim imza atmışsa atmış ama sonuçta bugün Türkiye’de bir Meclis var, Meclis olarak bütün idam cezalarının bütün hukuki altyapısını kaldıralım ve Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda büyük bir adımı atalım" dedi.

İdamlar üzerinden muhalefet yapmayı asla doğru ve siyaseten şık bulmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu teklifi bir kere daha söylüyorum; Türkiye’de Adnan Menderes’in de diğer idam cezalarının da hepsi Türkiye’nin hukuk sistemi bakımından önemli parametrelerdir, bu Meclis isterse bunu ortadan kaldırabilir" şeklinde konuştu. 

 

İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

 

Türkiye’de idam cezası en son 1984 yılında uygulandı. 9 Ağustos 2002 tarih ve 4771 sayılı kanun ile (Avrupa Birliği 3. Uyum Paketi) idam cezası barış zamanında kaldırıldı. Hemen arkasından Türkiye Kasım 2003’te 6 nolu ek protokolü onayladı. Nihayet, 14 Temmuz 2004 tarih ve 5218 sayılı kanunla Türkiye idam cezasını her koşulda mutlak olarak kaldırdı.

ETİKETLER

deniz gezmişadnan menderehabernuman kurtulmuşmeclisidam12 eylül

İlgili Haberler

Deniz Gezmiş vakfı kuruldu

Vakfın Yönetim Kurulu’nda Deniz Gezmiş’in ailesinden isimler yer alıyor

Prof. Hüseyin Hatemi: Sonunun, Menderes gibi olmaması için acıyorum

"Allah Hilal Kaplan'ı ıslah etsin"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24