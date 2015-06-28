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Kültür-Sanat

Deniz Gezmiş vakfı kuruldu

Vakfın Yönetim Kurulu’nda Deniz Gezmiş’in ailesinden isimler yer alıyor

28 Haziran 2015 16:00

Türkiye’deki gençlik hareketinin liderlerinden olan ve 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş’in anısını yaşatmak amacıyla İstanbul’da ‘Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’ kuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre vakfın kısa adı ‘Deniz Gezmiş Vakfı’ olacak. Yönetim Kurulu’nda Deniz Gezmiş’in ailesinden Bora Gezmiş, Hamdi Gezmiş, İbrahim Ekdial, Hasan Murat Topçuoğlu, Nural Gezmiş, Aynur Gezmiş, Damla Gezmiş Buzkan bulunuyor. Vakfın amacı ise şöyle açıklanıyor: “Ülkemizde yaşayan her insanın temel insan haklarına sahip olduğunu kabul ederek, bilinçli, sorumlu yurttaş kimliğiyle, çağdaş ve evrensel demokrasi anlayışı içinde, hukukun egemenliği altında, çoğulculuk ilkesi ışığında, her türlü ayırımcılığın giderilmesi ile insanların özgür, eşit ve bağımsız yaşama hakkını savunur. Bunun için birlikte yaşama kültürünün, kültürel çeşitliliğe saygının, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün geliştirilmesi ile toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevresel ve engellilere yönelik adaletsizliği azaltıcı ve dayanışmayı geliştiren çalışmalar yürütür.”                              

 

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