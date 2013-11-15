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Politika

Kürtçe ve Türkçe bayram mesajı yayınlayan Behçet Saatcı DP'ye geçti

Bayram mesajında Kürtçe kelimelere yer veren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 12 Belediye Meclisi Üyesi ile birlikte Demokrat Parti'ye geçti

15 Kasım 2013 16:55

Kürtçe ve Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınlamasının ardından kesin ihraç talebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen ve 21 Ekim'de MHP'den istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı Demokrat Parti'ye (DP) geçti.

Fethiye'de billboardlarda  Kürtçe ve Türkçe bayram mesajı yayınlayan Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve meclis üyeleri Mehmet Yılmaz Cesur, Metin Talaş, Alaattin Yıldırım, Besir Pehlivan, Mustafa Şenol, Naci Uysal, Nurkaya Gündoğdu, Sadık Çetkin, Sıdıka Dilek Dinçer, Şevki Çakal, Ümit Ersoy ile Yıldırım Özdemir, Demokrat Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Meclis üyeleriyle Fethiye Belediyesi Encümen Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Behçet Saatcı, 12 belediye meclis üyesiyle ortak karar alarak DP'ye geçtiklerini aktardı. "Yine zoru seçtik" diyen Başkan Saatcı, "Yoksa belediyeden çıkmadan, meydanlara inmeden, seçilebilecek tercihlerimiz vardı. Biz tercihimizi, Demokrat Parti'den yana kullandık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bu çatı altında sürdüreceğiz. Başta Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal olmak üzere, il ve ilçe yöneticilerine ve Demokrat Parti'nin ilçemizdeki kanaat önderlerine, samimiyetlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Çıkmış olduğu yolda Fethiyelilere güvendiğinin kaydeden Saatcı, seçimlerde belediye başkanlığına aday olduğunu bir kez daha açıkladı. Başkan Saatcı, katılım çağrılarından dolayı diğer partilerin yöneticilerine de teşekkür etti.

 

Devlet Bahçeli'den özür bekliyor

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de özür beklediğini sözlerine ekleyen Saatcı, “40 yıldır şerefle mücadele ettiğimiz ve etle tırnak gibi olduğumuz camiamızdan bizi uzaklaştırıp, gideceğimiz partileri adres gösterenlerin, bu saatten sonra bize özür borcu vardır. Bizi partiden uzaklaştırırken AKP ve BDP'yi adres göstermişlerdi. Bu özrü bekliyoruz" diye konuştu.

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