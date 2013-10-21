Behçet Saatcı, 12 meclis üyesiyle birlikte MHP'den istifa etti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Belediye Meclisi üyeleri ile Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, "40 yıldır mensubu olmaktan şeref duyduğu camiasından, mevcut yönetimin tutumundan dolayı ayrıldığını" söyledi.

Bu süre içinde hiçbir kırgınlık yaşamadan duruşlarını muhafaza etmeye çalıştığını ifade eden Saatcı, "Özellikle ihracımla ilgili düğmeye basıldığı andan itibaren bize destek veren, başta büyük Fethiye ailem olmak üzere ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kesimden insanlara gösterdikleri sahiplenmeden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle kendi camiamızın şu an faal görevde olmayanlarının verdiği destek, bize ayrı bir güç verdi" dedi.

'İpimizi çekeriz, o zevki başkalarına bırakmayız'

"Başka partilerde üst düzey görev yapıp MHP'de baş tacı olanların yanında ülkücülerin ihraçla cezalandırılmasını kabul edilmez bir uygulama olarak görüyorum" diyen Saatçı, şöyle devam etti:

"Biz MHP'de ev sahibiyiz. Başarısız olanlar gidecek. Altı seçimdir gerçekleşmeyen başarının bu defa olacağını beklemek hayalden öteye geçemez. Biz ipimizi kendimiz çekeriz. O zevki başkalarına bırakmayız. O yüzden savunma bile yapmadan istifamı veriyorum. Zaten anlamışsınızdır, hem disipline sevk ediliyoruz hem de karar çıkmadan bize kapı gösterilip gideceğimiz adres de belirtiliyor. Parti içi demokrasi bu olsa gerek. Tamam, gönderdiniz de hiç değilse müsaade edin de gideceksek, gideceğimiz yere biz karar verelim."

'Ferman Devlet'inse Fethiye bizimdir'

Saatcı, seçim kazanacağı kesin adayların kendi öz evlatları olmasına rağmen "bozuk para gibi" harcandığı ortamda başarının nasıl geleceğinin tartışılır bir konu olduğunu anlatarak, "Devlet bey buyurmuş fermanı. Ferman Devlet beyin ise Fethiye bizimdir. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler" ifadesini kullandı.

Başka partiye mi geçiyor?

Bir gazetecinin "İstifanın ardından bir başka siyasi partide görev alacakmısınız" sorusunu Saatcı, şöyle yanıtladı: "İstifamızı yeni verdik. Hemen arkasından bu anlamda herhangi bir

siyasi partiye gidip gitmeyeceğimiz ya da bağımsız aday olup olmama konusunda bir

yorum yapmamayı uygun buluyorum. İnanıyorum ki belli bir süreç geçtikten sonra su kendiliğinden mecrasında akacaktır. Saygıdeğer Fethiyeliler bizi bir yere taşıyacaktır. Bu saatten sonra önce Allah'a, sonra Fethiyelilere emanetiz."

MHP'den Saatcı'nın yanı sıra 2 belediye başkan yardımcısı ile 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi de istifa etti.

Fethiye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki bilboardlarda Türkçe ve Kürtçe kelimeleri karıştırarak yayımlanan ilan ile demokratikleşme paketinde bazı harflerin kullanımının serbest bırakılması eleştirilmişti.

Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından Saatcı, disiplin kuruluna sevk edilmişti.