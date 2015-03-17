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Politika

Erdoğan: Kürt sorunu yok, kimliklerinin tanınmaması sorunu var

'Türkiye'de her kesimden insan gibi Kürt kardeşlerimizin de sorunları vardır'

17 Mart 2015 16:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışma yaratan “Ne Kürt sorunu ya! Neyiniz eksik” sözlerinin ardından bugün Kars'taki açılış töreninde, "Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de her kesimden insan gibi Kürt kardeşlerimizin de sorunları vardır. Kimliklerinin tanınmaması sorunu vardır. İnançlarına saygı duyulmaması sorunu vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Anadolu Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ile yapımı tamamlanan MEB yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Kars'taki açılış töreninde hitap eden Erdoğan, çözüm sürecine değindiği konuşmasında Türkiye'nin Kürt sorunu olmadığını ifade ederek "Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de her kesimden insan gibi Kürt kardeşlerimizin de sorunları vardır. Kimliklerinin tanınmaması sorunu vardır. İnançlarına saygı duyulmaması sorunu vardır. Geri kalmışlık, ihmal edilmiş, hor görülmüş sorunu vardır. Biz geçtiğimiz 12 yılda Kürt kardeşlerimizle birlikte Türklerin de Arapların da Lazların da Romanların da Gürcülerin de Boşnakların da dini azınlıkların da ülkemizde yaşayan ne kadar kesim varsa hepsinin sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettik. Bugün artık hiçkimse kökeni, inancı, kılığı, kıyafeti, yaşam biçim, fikri yüzünden tehdit altında değildir; baskı altında değildir. Hala eksiklikler, aksaklıklar yok mu? Var tabi. Her şey dört dörtlük mü? Değil tabi. Bunlar her geçen gün eksiliyor" diye konuştu.
 

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