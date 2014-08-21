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'Kurt Seyit ve Şura'nın seti henüz başlamadı, olmayan bir sette kriz çıkması mümkün değil'

Ay Yapım, Kurt Seyit ve Şura dizisinin oyuncuları 'Farah Zeynep Abdullah ile Fahriye Evcen arasında maaş krizi çıktığı' iddiasını yalanladı

21 Ağustos 2014 20:05

“Star TV’de ekranlara gelen “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Farah Zeynep Abdullah’ın, yeni sezonda kadroya dahil olan Fahriye Evcen’den daha az ücret aldığını öğrenmesi nedeniyle dizinin setinde kriz çıktığı” iddiasına dizinin yapımcısından yalanlama geldi.

"Kurt Seyit ve Şura İstanbul" dizisinin setinin henüz başlamadığını belirten Ay yapım “başlamamış sette bir kriz çıkması mümkün değildir” dedi. Ay Yapım’dan yapılan açıklama şöyle: 

“21 Ağustos 2014 tarihinde Posta Gazetesi'nde imzasız olarak 'kriz' anonsuyla duyurulan "Kurt Seyit ve Şura İstanbul" dizisiyle ilgili haber tamamen hayal ürünüdür. 

"Kurt Seyit ve Şura İstanbul" dizisinin seti henüz başlamamıştır. Söz konusu oyuncular henüz bir araya dahi gelmemişlerdir. Başlamamış bir sette bir krizin yaşanmış olması da mümkün değildir. Oyunculara ödendiği iddia edilen rakamların hiç biri gerçek olmadığı gibi, geçmişte yapılan bazı haberlerde yer alan indirimler, pazarlıklar söz konusu hiç değildir. Dolayısıyla bahsedilen krizin gerçek olması için tek bir dayanak dahi mevcut değildir. Hal böyle iken asılsız bir haberin farklı mecralarda da yayılması, haberde ismi geçen herkesi fazlasıyla üzmektedir.  
 
Şirketimiz tarafından duyurusu yapılmamış, onaylanmamış ya da gazeteci imzası barındırmayan haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”

 

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