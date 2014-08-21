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Kurt Seyit ve Şura dizisinde maaş krizi mi çıktı?

“Kurt Seyit” dizisindeki Fahriye Evcen ve Farah Zeynep Abdullah’ın aldıkları ücret arasında fark ortaya çıkınca sette sorun çıktı

21 Ağustos 2014 14:32

Star TV’de ekranlara gelen “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Farah Zeynep Abdullah, yeni sezonda kadroya dahil olan Fahriye Evcen’den daha az ücret alacağını öğrenince duruma tepki gösterdiği öne sürüldü.

“Kurt Seyit” dizisindeki Fahriye Evcen ve Farah Zeynep Abdullah’ın aldıkları ücret arasında fark ortaya çıkınca sette sorun çıktı.

Posta’nın haberine göre, Fahriye Evcen, Star TV'deki “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi “Murka”yı oynayacak.

Bölüm başına 30 bin TL alacak olan Evcen, dizide Kıvanç'ın sevgilisi 'Şura'yı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, bölüm başına 20 bin TL alıyor. Farah Zeynep fiyat farkını öğrenince sette sorun çıktı.

72 bin lira alan Kıvanç da dizinin reytingi iyi gitmeyince sezon sonunda fiyatı 60 bine indirmişti.

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