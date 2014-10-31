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Kurt Seyit ve Şura'da final tarihi belli oldu

Reytinglerde bekleneni veremeyen dizinin yayından kaldırılacağı açıklanmıştı

31 Ekim 2014 14:47

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah ve Fahriye Evcen’in paylaştığı Kurt Seyit ve Şura’nın final tarihi belli oldu. Yapım şirketi dizinin aralık ayında biteceğini basın açıklamasıyla duyurdu.

Yapım şirketinden yapılan açıklama şöyle:

"Kurt Seyit ve Şura İstanbul dizisi yayıncı kanalın ve yapım şirketinin mutabakatı ile aralık ayında ekrana gelecek 21. bölümü itibari ile ekranlara veda edecektir

Projenin ilk gününden itibaren desteğini esirgemeyen Star TV’ye, iklim, coğrafya fark etmeksizin çalışan tüm oyuncularımıza, kamera arkası ekibimize, Sayın Nermin Bezmen’e, emeği geçen herkese ve değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz."

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