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Kurt Seyit ve Şura daha fazla direnemedi, final yapıyor

Bu sezon Fahriye Evcen'i de kadrosuna katarak reytinglerde yükselmeyi planlayan dizi reytinglerde dibe vurmaktan kendini kurtaramadı

30 Ekim 2014 09:03

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı, ancak 1 yıla yakın süredir reyting sıralamalarında hüsran yaşayan Kurt Seyit ve Şura dizisi final yapma kararı aldı.

Bu sezon Fahriye Evcen'i de dizinin kadrosuna katarak reytinglerde yükselmeyi planlayan yapım ekibi, beklenilen sonuçlar alınamayınca diziyi üç bölüm sonra bitireceklerini açıkladı.

Hürriyet'in magazin yazarı Cengiz Semercioğlu'nun "Kıvanç’ın dizisi bitti" başlığıyla köşesine taşıdığı(30 Ekim 2014) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Kaçınılmaz son gerçekleşti ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Kurt ve Seyit Şura bitti...

Senaryoda yapılan değişikler, oyuncu takviyeleri diziyi kurtarmaya yetmedi.


Geçen yıl başlayan ve ilk bölümden itibaren istenilen ratingi almayan dizinin arkasında Star yönetimi ısrarla durmuştu...

Yurt dışı satışları olmasa bugüne kadar bile gelemezdi dizi ama oradan elde edilen gelirle bugüne kadar direnebildi...

Sonunda kanal yönetimi de dayanamadı ve diziyi bitirmeye karar verdi.
Üç hafta daha yayınlandıktan sonra ekrana veda edecek dizi...

Kurt Seyit gibi Benim Adım Gültepe gibi iddialı, büyük prodüksiyonların, kaliteli işlerin, iyi çekilmiş yapımların yayından kalkması Türk televizyonculuğu için büyük kayıp...

Çünkü yapımcılar ve kanallar ortada bu örnekler varken bundan sonra böyle büyük işlere girmekte aynı cesareti gösteremeyecekler.
O yüzden Kıvanç’a değil, aslında dizi sektörüne geçmiş olsun demek lazım...
 

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