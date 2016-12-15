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Ekonomi

Küresel piyasalar Fed kararı sonrası hareketlendi

Fed kararının ardından solar yükselişe geçti

15 Aralık 2016 03:14

Dolar, Fed'in bugünkü toplantıda faiz artırımına gitmesi ve 2017 yılı için daha keskin bir sıkılaştırma yapacağını işaret etmesinin ardından değer kazanırken, ABD Hazine tahvilleri geri çekildi.

Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) New Yorkk saati ile 14:07'de kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Endeks dün itibariyle Donald'ın seçilmesinden bu yana yüzde 6.2 yükseldi. Dow Jones Endeksi 20,000 puana yalnızca 40 puan uzak birnoktaya kadar çıktı. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 yükselirken, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.49'a çıktı.

Fed, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, gösterge faizi çeyrek puan artırırken, işgücü piyasası koşullarını ve enflasyondaki iyileşmenin dikkate alındığını ve beklendiğini kaydetti. Yeni projeksiyonlar, merkez bankası yetkililerinin 2017 yılında üç adet çeyrek puanlık faiz artırımı beklediğini gösterdi. Eylül ayındaki tahminlerde, iki faiz artırımı bekleniyordu.

Fed 2016 yılında, önce Çin piyasalarındaki istikrarsızlık ve daha sonra İngiltere Brexit şoku ve ABD'de Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde başkanlığa seçilmesi sonucu politika yapıcılarının beklemede kalmayı tercih etmesi ile birlikte faiz artışlarını ertelemişti. Bugünkü toplantının ardından, vadeli işlem verilerine göre, traderlar Fed'in Haziran ayına kadar bir faiz artırımına gitme ihtimalini üçte iki olarak görüyor.

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