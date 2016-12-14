Fed 2017 için ne mesaj verecek?

Fed yetkilileri, ABD başkanlık seçimlerinden galip çıkan Donald Trump yönetiminin büyümeyi destekleyeceği beklentileriyle tahvil getirileri ve hisse senedi piyasalarının yükselmesinin ardından Washington'da bu hafta ilk defa toplanacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, çarşamba günü açıklanacak Fed kararında 25 baz puan faiz artırımı beklenen bir sonuç gibi görünürken, yatırımcılar, politika yapıcıların 2017 beklentilerini ne yönde değiştireceğini ve Fed Başkanı Janet Yellen'in gazetecilere neler söyleyeceğini merak ediyor. Yellen, TSİ 22:00'da açıklanacak toplantı sonrası açıklama ve yeni beklentilerden 30 dakika sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.

Faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17 yetkilisinin faiz beklentilerini içeren "noktasal grafik", yetkililerin bir sonraki adımlarına ilişkin bilgiler içerecek. Noktasal grafik beklentileri en son Eylül ayında güncellendiğinde, 17 yetkilinin 9'u tarafından paylaşılan medyan beklenti 2017 yılı için 2 faiz artırımı öngörüyordu.

Bu öngörü 2015 Aralık noktasal grafiğine göre oldukça uzak. Aralık 2015 noktasal grafiğinde 2016 için 4, 2017 için 4 faiz artırımı öngörülüyordu. FOMC yetkilileri bu beklentilerini finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, küresel büyümeye yönelik endişeler ve düşük enflasyon beklentileri üzerine 2016 yılı boyunca düşürdü.

Washington'da Cornerstone Macro LLC ortağı ve aynı zamanda eski bir Fed ekonomisti olan Roberto Perli, beklentilerin tekrar yön değiştirip artabileceğini söylüyor. Perli, halihazırda ortak görüşe sahip 9 FOMC yetkilisinden sadece 2'sinin beklentilerini artırmasının 2017 için medyan beklentiyi 3 faiz artırımına taşımaya yeterli olacağını söylüyor. Ancak, henüz yeni seçilen Başkan Trump'ın politikalarının şekli ve etkileri konusunda belirsizlik hakimken, beklentilerde artışın yaşanması için henüz çok erken olabilir.

Perli, "Noktasal grafikte bir süredir devam eden gerileme bu toplantıyla sona erebilir" dedi.