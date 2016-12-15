Fed politika faizini 25 baz puan yükseltti

Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısını sona erdi. Toplantıda, Fed politika yapıcıları, gösterge faiz olan federal fon oranını 25 baz puan artırarak, yüzde 0.25-yüzde 0.50'den yüzde 0.50-yüzde 0.75'e yükseltti.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, "Kademeli faiz artışı devam edecek" açıklamasında bulundu.

2017'de 3 faiz artırımı

Bloomberg HT'de yer alan habere Fed yetkililerinin tahminlerinden oluşan noktasal grafike göre ise, 2017 yılında 3 faiz artırımı öngörülüyor.

En son geçen yıl aralıkta faiz artışına giden Fed, bu yıl faizde hiçbir adım atmamıştı.

Dolar 3,53'ü geçti

Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.4650 TL'den işlem gören dolar, 3.5355 TL'ye kadar çıktı.

Fed'in faiz kararının ardından Euro/dolar paritesi de 1,06'nın altına indi. Altının ons fiyatı da 1161 dolardan 1152 dolara indi.

Yellen: Kademeli faiz artışı devam edecek

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Yellen faiz kararı sonrası toplantı düzenliyor.

Yellen'in konuşmasından satır başları şöyle:

Fed ekonomide kaydadeğer iyileşme olduğunu görüyor.

Enflasyon yüzde 2'ye doğru hareketlendi.

İstihdam koşullarının daha da güçlenmesini bekliyorum.

Asıl ve beklenen enflasyondaki ilerlemeyi yakından izleyeceğiz.

Enflasyon beklentileri iyi bir şekilde çıpalanmış durumda.

Aralık ve Eylül projeksiyonları Eylül tahminlerine çok benzer.

Ekonomi yalnızca kademeli faiz artışlarını garanti ediyor.

Fed fonları faizi (gösterge faiz) nötr faizin yalnızca hafif altında.

Nötr faiz tarihi standartların oldukça altında.

Ekonomik görünüm oldukça fazla belirsiz.

Maliye politikalarındaki değişiklikler ekonomik görünümü değiştirebilir.

Para politikası önceden belirlenmiş bir yol izlemiyor.

Noktasal grafikteki değişiklik "çok ılımlı bir ayarlama".

Noktasal grafikteki değişiklikler yalnızca bazı Fed yetkililerinden kaynaklanıyor.

Noktasal grafikteki değişiklikler gerçekten çok az.

Maliye politikasındaki değişikliklere Fed'in ne tepki vereceğini söyleyemem.

(Maliye politikası) Daha fazla detay görene kadar spekülasyon yapmak istemiyorum

Faiz artırımı ekonomideki iyileşmeye yönelik güvenin bir göstergesi.

Faiz artırımı ABD ekonomisine güven oyu niteliğinde.

Fed ABD ekonomisinin gidişatının güçlü olduğu görüşünde.

Politika ılımlı ölçüde genişlemeci kalmaya devam edecek.

Biraz daha genişleme olacak, enflasyon yüzde 2'nin altında.

Enflasyonun zamanında yüzde 2 seviyesine çıkmasını istiyoruz.

Ekonomi politikası konusunda daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda ayarlama yapacağız.

Yeni yönetime tavsiye vermeye çalışmıyoruz.

Borç/GSYİH rasyosunu dikkate almalıyız.

Fed'in bağımsızlığına güçlü bir şekilde inanan biriyim.

Fed personeli Trump'ın geçiş ekibi ile temas halinde.

Bunun ötesinde Trump'ın ekibi ile temasım yok.

Gelecekteki ekonomi politikası kaydadeğer bir şekilde belirsiz.

Yatırımcılar genişlemeci maliye politikası algılıyor.

Senato tarafından 4 yıllığına görevlendirildiç

Dört yıllık görev süremi tamamlama niyetindeyim.

Hisse senedi fiyat seviyeleri konusunda yorumda bulunmak istemiyorum.

Hisse senetlerinde getiri oranları normal aralıklarda devam ediyor.

Piyasa beklentileri faiz kararları için bir ön koşul değil.

Açıklanan veriler daha da iyileşme olduğunu gösteriyor.