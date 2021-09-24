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Çevre

Küresel İklim Grevi, dünya genelinde 1.400'den fazla yerde gerçekleşecek

"Değişim gelecek ama sokaklardan gelecek"

24 Eylül 2021 08:41

Genç protestocular tarafından yapılacak Küresel İklim Grevi, "değişim sokaklardan geliyor" mesajıyla dünya genelinde 1.400'den fazla yerde gerçekleşecek.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden bu yana dünya çapındaki ilk eylem, Glasgow'daki hayati Cop26 iklim zirvesinden sadece haftalar önce gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler genel sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, hedeflerimize ulaşmaktan ışık yılı uzakta" ifadelerini kullandı.

Almanya'da genel seçimler öncesi 420 bölgede protestolar planlanıyor

Almanya'da, genel seçimlerden iki gün önce, 420 kasaba ve şehirde kitlesel protestolar planlanıyor ve aktivist Greta Thunberg, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Meclis önünde protestoculara yönelik konuşma yapmaya hazırlanıyor.

Fridays For Future Almanya'dan Luisa Neubauer, "Değişim gelecek ama sokaklardan gelecek. 24'ünde, bu mesajın orada olmasını sağlayacağız" dedi.

24 Eylül'de dünya genelinde milyonlarca gençle birlikte, Türkiye'den genç iklim aktivistleri, Küresel İklim Grevi için sokaklarda olacak.

Tıklayın I Türkiye'den genç iklim aktivistleri, 24 Eylül'de düzenlenecek küresel eylemde "İklim acil durumu ilan edilsin" diyecek

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