Türkiye'den genç iklim aktivistleri, 24 Eylül'de düzenlenecek küresel eylemde "İklim acil durumu ilan edilsin" diyecek

Dünya genelinde milyonlarca genç, 24 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Küresel İklim Grevi için sokaklarda olacak. İklim aktivisti gençler, bir kez daha karar vericilerin iklim krizine karşı mücadelede anlamlı ve somut adımlar atmasını talep edecek.

Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate Türkiye ve Roots & Shoots Türkiye’nin çağrı yaptığı ve birçok kurum tarafından desteklenen iklim grevinde genç aktivistler, saat 12.00 ile 14.00 arasında Kalamış Parkı’nda düzenlenecek vegan piknikte bir araya gelecek.

Saat 17.00’de Kadıköy’deki Eminönü İskelesi önünde toplanacak iklim aktivistleri, basın açıklamasının ardından Müze Gazhane’ye kitlesel yürüyüş düzenleyecek. Grev, saat 18.00’de Müze Gazhane’de düzenlenecek forumlar ve konserler ile devam edecek. Can Bonomo, Nova Norda, Can Kazaz ve Nilipek verecekleri konserlerle greve destek olacak.

"İklimi değil, sistemi değiştirin"

Genç iklim aktivistleri, gezegenin ekosistemlerini çöküşe sürükleyen ve kirleten, doğayı yok eden üretim ve tüketim biçimlerimizin, doğanın sömürülmesine dayalı yaşam şeklimizin değişmesini istiyor.

Gençler küresel iklim grevi için yaptıkları çağrıda “Gezegenimiz her geçen gün iklim krizinin etkilerine daha çok maruz kalıyor. Gezegenimizdeki yaşamın sürmesini sağlayan kritik sistemler geri dönüşü olmayan çöküş noktasına yaklaşıyor. ” diyorlar.

Şu ana kadar toplamda, 1 milyardan fazla insanın yaşadığı 35 ülke ve içinde 2021 yerel ve bölgesel yönetim iklim acil durumu ilan etti.

İklim acil durumu ilan eden ülkeler arasında; Arjantin, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri ayrı ayrı ve Avrupa Birliği bölgesel birlik olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Malta, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya var.

Türkiye’deki gençlik ekipleri, Türkiye’de de iklim acil durumu ilan edilmesi için Change.org’da bir imza kampanyası başlattı. İklim Grevi’nde dile getirecekleri taleplerini, “İklim Acil Durumu” başlığı altında topladılar. Bu talepler ülkemizde karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı yapılmasını, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin gerekli düzenlemeleri yapmalarını içeriyor. İ