Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'ndan AKP'li vekillerden maden sahası eleştirisi: Ciddi ağaç tahribatı var!

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplanan TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda AKP’li vekillerin maden sahalarına ilişkin eleştirileri dikkati çekti. AKP Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, “Hakikaten bazı yerlerde gördük, maden arama sahalarında ciddi ağaç tahribatı var” derken; AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da, “Türkiye geneline bakılırsa sanki Türkiye’nin çok büyük alanına maden ruhsatı verildiği görülüyor, bunun hangi anlayışla verildiğini bilemiyorum” eleştirisi getirdi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, komisyonda AKP’li Pektaş, Türkiye’de çevreci madencilik yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle kıymetli madenlerde ‘galeri yöntemi’ dediğimiz tabiatı tahrip etmeden tünellerle giriyorsunuz, cevheri alıp çıkarıyorsunuz. Enerji Bakanlığımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Hakikaten bazı yerlerde gördük, maden arama sahalarında ciddi ağaç tahribatı var. Bir kere bunun kesinlikle önüne geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı..

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da TEMA’nın verileri üzerinden eleştiriler getirdi. Ceylan, şunları söyledi:

“Bazı illerdeki maden ruhsatlarıyla ilgili alan araştırması yapılmış. Mesela Afyon ilinin yüzde 52’sine ruhsat verilmiş. Genel olarak ihale ruhsatı verilmiş, arama ruhsatı verilmiş ama işletme ruhsatı henüz o seviyede değil, son derece düşük. Yine, Kaz Dağları ve civarında -yani Çanakkale, Balıkesir, İzmir’e kadar olan o bölgede- yüzde 79 maden ruhsatı verilmiş. Yine, aynı şekilde bunların içinde ihale ruhsatı, arama ruhsatı var, son safhaya gelmiş olan işletme ruhsatı düşük. Artvin’in yüzde 71’ine ruhsat verilmiş. Yani Türkiye geneline bakılırsa sanki Türkiye’nin çok büyük alanına maden ruhsatı verildiği görülüyor, bunun hangi anlayışla verildiğini bilemiyorum.”

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