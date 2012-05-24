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Politika

'Kürecik üssü madem ABD kontrolündeydi niçin TBMM’den izin almadınız?'

Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi

24 Mayıs 2012 18:41

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ABD Başkanı Barack Obama’nın, füze savunma sisteminin Malatya Kürecik’teki radarının operasyonel kontrolünü NATO’ya devretmeye karar verdiklerine ilişkin  açıklamasını TBMM gündemine  taşıdı. Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Kürecik Radar Üssü bugüne kadar, NATO kontrolünde değil de ABD kontrolünde faaliyette bulunduysa bu durum Anayasa’nın 92. Maddesine aykırılık oluşturmuyor mu? Kürecik Üssü ABD kontrolünde ise niçin TBMM’den izin alınmadı?” diye sordu.

Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi. ABD’nin Chicago kentinde 21 Mayıs’ta yapılan NATO Zirvesi’nde, Amerikan Başkanı Barack Obama, füze savunma sisteminin Malatya Kürecik’teki radarının operasyonel kontrolünü NATO’ya devretmeye karar verdiklerini açıkladığını anımsatan Oran, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

 

İşte yanıt bekleyen sorular

 

“- ABD Başkanı Obama’nın gerçekleri söylediği varsayıldığında Kürecik’teki radar üssünün bugüne kadar NATO değil ABD’nin kontrolünde olduğu sonucu ortaya çıkmıyor mu?

- Bu durumda hükümetinizin bugüne kadar milletvekillerine ve kamuoyuna yaptığı ‘Kürecik NATO sistemidir’ açıklamasını geçersiz kılmıyor mu?

- Kürecik Radar Üssü bugüne kadar, NATO kontrolünde değil de ABD kontrolünde faaliyette bulunduysa bu durum Anayasa’nın 92. Maddesine aykırılık oluşturmuyor mu? Kürecik Üssü ABD kontrolünde ise niçin TBMM’den izin alınmadı?

- Kürecik Radar Üssü ne zaman tam olarak faaliyete geçti, üste kaç ABD Personeli çalışıyor? ABD dışında uyruğu bulunan başka yabancı personel burada çalışıyor mu? Buradaki yabancı sivil-asker personel için Türkiye’den izin alındı mı?”

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