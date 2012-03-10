CHP'li vekillerden Kürecik protestosu



T24 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve beraberindeki 9'u kadın 10 milletvekili, Kürecik'te NATO Radar Savunma Sistemi kurulacak olmasını protesto etti. CHP'li vekil Veli Ağbaba ise tesisin bulunduğu alana girebilmek için bakanlıklardan izin istediklerini ancak izin verilmediğini savundu.

CNNTürk'te yer alan habere göre; NATO Radar Savunma Sistemi'ne karşı eylem yapan köylülerin Malatya-Ankara karayolunun Kürecik mevkisindeki çadırını ziyaret eden Tarhan ve beraberindeki milletvekilleri, vatandaşlarla bir süre görüştü.

"Füze Kalkanına Hayır" yazılı yelekler giyen milletvekilleri, daha sonra radar sisteminin kurulacağı dağın zirvesine kadar yürüdü.

Tarhan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye halkı ve Kürecik halkının kendi topraklarında dolaşmak için artık Amerikan askerlerinden izin alması gerektiğini savundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik hakkını devretmiştir" diyen Tarhan, şöyle devam etti:

"Hangi askerler tarafından hangi askerlerin korunduğunu görüyorsunuz. Şimdi Türkiye halkı, Türk halkı, Kürecik halkı, kendi topraklarına ayak basmak için, kendi topraklarında dolaşmak için Amerikan askerlerinden izin almak zorunda kalıyor. Şuradaki manzara bize bu faciayı gösteriyor. Kürecik kalkanının aslında kimi koruduğunu da gösteriyor. Kürecik kalkanı Türk halkını mı, Amerika'yı mı koruyor? Yoksa arkasındaki başka birilerini mi koruyor? Zaten bu fotoğrafın resmidir. Başka söze gerek yok."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise tesisin bulunduğu alana girebilmek için bakanlıklardan izin istediklerini ancak izin verilmediğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz da tepkisini söylediği türküyle dile getirdi. Açıklamanın ardından milletvekilleri, araçlarla Malatya'ya döndü.