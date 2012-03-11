Kürecik’teki füze radar sisteminden ilk fotoğraf

T24 - ABD’nin füze kalkanı projesi kapsamında Malatya Kürecik’e kurulan radar istasyonu ilk kez görüntülendi.



Kürecik’e kurulan NATO Radar Savunma Sistemi ilk kez görüntülendi.

Kıvanç El'in Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; üste ABD ve Türk askerlerinin kaldığı konteyner ile çadırlar da dikkat çekti.

Kürecik’e ABD firması Raytheon tarafından üretilen AN/TPY-2 X-band radarı yerleştirildi. X-Band dünyanın en gelişmiş radar sistemi olarak kabul ediliyor.

Ortalama menzili 2 bin kilometre olmasına rağmen mobil haldeyken bu menzil 5 bin kilometreye kadar çıkabiliyor.

ABD'de yapılan testlerde uzmanlar 4 bin 700 kilometre uzaklıktaki bir tenis topunu havaya atıldıktan sonra takip edebildi.

Amerikan Savunma Bakanlığı bu sistemlerden birini Kuzey Kore’nin füzelerine karşı Alaska’ya yerleştirdi. Bir diğer ise Pasifik Okyanusu'nda hareket halinde bulunuyor.

Ayrıca İsrail’e de bu radar sisteminden yerleştirilmiş durumda. Füze rampalarının önce Romanya’ya, ardından da Polonya’ya kurulmasıyla, füze kalkanı projesi 2018’e kadar bütün Avrupa’yı kapsayacak şekilde faaliyete geçecek.



CHP’lilerden protesto



CHP’li kadın milletvekilleri füze radarına tepki göstermek için dün bölgeye gitti.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, füze radarının barışa engel olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz ise radar üssüne karşı olduğunu türkü ile dile getirdi.