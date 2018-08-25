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Kur krizi, leMan dergisini vurdu

"Haftaya LeMan nasıl çıkacak, onu düşünüyoruz şimdi"

25 Ağustos 2018 22:40

Türkiye’de yazılı basın ve kültür sanat dünyası Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle birlikte büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları yaşayan leMan dergisinin yeni sayısının çıkışında da problem yaşanabileceği belirtildi.

Bazı gazeteler ve yayınevleri, kitapları basmak için artan kağıt maliyeti nedeniyle baskı yapamıyor. Bu krizden karikatür dergisi leMan’ın etkilendiği de öğrenildi.

Karikatür dergisi leMan'ın çizerlerinden Tuncay Akgün de durumu Twitter hesabından açıkladı. 

DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın “Türkiye’deki kur krizi yayıncılık sektörünü de vurdu” başlıklı haberini alıntılayan Akgün, şu ifadeleri kullanarak içinde bulundukları problemi anlattı:

“L-Manyak dergisini 90 gr içinde odunları görünen SEKA kağıdına basardık. En lezzetli sayılardır. LeMan, Öküz 60 gr olanına. SEKA satışına karşı yapılan grevle dayanışmak için fabrikaya gittik. Yazdık, çizdik. Arsasına yandaşlar çöktü. Haftaya LeMan nasıl çıkacak onu düşünüyoruz şimdi.”

Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor değer kaybetmesiyle birlikte bazı gazeteler zam yapma seçeneğine gitmiş, Aydınlık gazetesi ise yayına 3 günlük ara vermişti.

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