Cumhuriyet gazetesine zam

Dolar/TL kurundaki hareketlilik kâğıt ve mürekkebi vurdu. Cumhuriyet, artan kâğıt fiyatları yüzünden gazete zam yaptığını açıklayarak bundan sonra fiyatlarının 2.5 TL olduğunu duyurdu.

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Cumhuriyet gazetesi, fiyat zammını şu ifadelerle duyurdu:

"Gazeteler yurtdışından ithal edilen kâğıtla çıkıyor. Dünyada artan kâğıt fiyatları, ardından kurlardaki olağanüstü artış önlem almayı gerektiriyor. Bu gazete gücünü her zaman okurundan alır, bu yüzden bağımsızdır. Ne iktidarlara boyun eğer ne de sermayeye yaslanır. Artan maliyetler sürdürülemez noktaya geldiği için zorunlu bir zamla 2.5 TL’ye çıkıyoruz. Gazetemize son zammı 10 Ocak 2017 tarihinde yapmıştık. O günkü gazetenin birinci sayfasında 'Dolarda yeni rekor: 3.7740' haberi yer alıyordu. Bugün dolar 6 TL’nin üzerine çıktı. Okurlarımızın 50 kuruşluk zammı anlayışla karşılayacağına ve desteklerini esirgemeyeceğine inanıyoruz."