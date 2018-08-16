DİSK Basın-İş: Döviz kuru, gazetelerde kağıt sıkıntısına yol açtı; işten atmalar olabilir, KDV muafiyeti getirilsin

DİSK Basın-İş, son dönemde TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki değer kaybının gazeteleri de etkilediğini bildirdi. Gazetelerin kağıt sıkıntısı çektiğinin bildirildiği açıklamada, "Ulusal gazeteleri basan matbaalarda büyük çapta işten çıkarmalar gündeme gelecek" denildi. DİSK Basın-İş, "TL'deki değer kaybı, basın yayın ve gazetecilik sektörünü etkilemesi emekçilerin değil AKP politikalarının ve tek adam rejiminin sonucudur" ifadesine yer vererek, "Bir dönem pırlanta, mücevher, yat, tekne gibi mallarda ÖTV kaldırıldıysa kağıda da KDV muafiyeti getirilmelidir" talebinde bulundu.

TL, dolar ve diğer para birimlerinde ciddi bir kayıp yaşarken son günlerde Merkez Bankası ve ekonomi çevrelerinin adımlarıyla nefes almaya başladı.

DİSK Basın-İş'ten döviz kuruyla bağlantılı olan kağıt alımıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Dövizdeki dalgalanma ve TL’nin değer kaybı basın yayın ve gazetecilik sektörünü de vurdu. Yaşanan kriz karşısında AKP iktidarının ve cumhurbaşkanının “onların doları varsa bizim Allahımız var”, “Onların ıphonu varsa bizim vestelimiz var” gibi aklımızla dalga geçen açıklamalarının da gerçek hayatta hiçbir karşılığı yoktur.

Somut durumda Dolar ve Euro’ya endekslenen kağıt fiyatları da dövizdeki artışla birlikte fırladı. Öyle ki kağıt fabrikaları kağıt almamaya stoklarından harcamaya başladı. Küçük ve orta ölçekli matbaalar da stokları olmadığı için kağıt bulmakta zorlandı. 14 Ağustos itibariyle birçok kentte kağıt satışı neredeyse olmadı. Bu süreç günlük gazeteleri de etkileyecek.

Ulusal boy bir gazetenin ortalama baskı maliyeti 2017 kasım ayında 0,1 Euro idi. Bugün de 0,1 Euro. Yani 45 kuruş olan gazete artık 80 kuruşa mal oluyor. Bu durum gazete başına 35 kuruş maliyet artışı anlamına gelmektedir. Birçok ulusal gazeteye zam gelmesi işten bile değil. Ayrıca bu ulusal gazeteleri basan matbaalarda büyük çapta işten çıkarmalar gündeme gelecektir.

Kağıt fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri de AKP’nin özelleştirme politikalarıdır. Eğer SEKA satılmamış olsaydı, kağıdın hammaddesi olan selülozu üretebilecek ve bugün kağıt fiyatları çok daha düşük olacaktı. Piyasa şahsi menfaatleri uğruna kağıdı karaborsaya sokacak tacirlerin eline kalmayacak, piyasada kağıt sıkıntısı da yaşanmayacaktı.

Kağıt fiyatlarındaki artış bir yandan da halkın haber alma hakkını savunan ve reklam geliri olmayan az sayıdaki gazetenin de fiyatlarına zam yapmasını beraberinde getirecektir. Halkın gerçeği öğrenme hakkı da bu süreçte zedelenecektir.

Sonuç olarak döviz kurunun basın yayın ve gazetecilik sektörünü etkilemesi emekçilerin değil AKP politikalarının ve tek adam rejiminin sonucudur.

ABD’li papaz konusu gündeme getirilerek ABD karşıtlığı üzerinden sanal bir algı yaratılmaktadır ve bu bahanelerle bizden fedakarlık istemektedirler. Oysa devletin ekonomisini yöneten AKP iktidarı ve besleme sermayeleri bu krizin müsebbibidir ve onlar fedakarlık yapmak zorundadır.

DİSK Basın-İş olarak sermayedarların kar yapması için feda edecek hiçbir şeyimiz yoktur. Aksine bu süreçte ilk olarak işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Kağıda sübvansiyon uygulaması getirilmeli ve bir dönem pırlanta, mücevher, yat, tekne gibi mallarda ÖTV kaldırıldıysa kağıda da KDV muafiyeti getirilmelidir.