Sözcü'nün hafta sonu eki Şık, kapanıyor

Sözcü'nün hafta sonu eki Şık için kapatılma kararı verildi. Karar sonrası birçok gazete çalışanı ile yollar ayrıldı. İnternet kadrosunda olan çalışanların durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Sözcü gazetesi dün de, üretimde kullanılan ithal mallardaki fiyat artışından dolayı gazeteye zam yaptığını duyurmuştu.

Gazetenin ilk sayfasında “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yayımlanan bilgi notunda şu ifadeler yer almıştı

“Gazete üretiminde yüksek miktarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Sözcü bugünden itibaren hafta içi 1 lira 25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz."