Kulp yangını için bilirkişi raporu açıklandı: Sorumlu imam birinci derece kusurlu

Diyarbakır'ın Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyü'ndeki yatılı Kuran Kursu'nda 1 Aralık 2015'te meydana gelen, 6 öğrencinin yanarak yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yöneticisi olan kadrolu imam Faruk Işık'ın birinci derecede kusurlu olduğu, diğer sorumluların ise kurs binasına elektrik tesisatını döşeyen firma ve köydeki muhtarlık ihtiyar heyeti olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyündeki yatılı Kuran kursunda 1 Aralık 2015 günü saat 02.00 ve 02.15 arasında çıkan ve Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun adlı 6 çocuğun yanarak yaşamını yitirmesine, 6 çoçuğun da yaralanmasına neden olan katliamla ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi'nden 4 öğretim elamanı tarafından hazırlanan, soruşturmanın tek şüphelisi Faruk Işık'ın ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda şöyle denildi:

"Faruk Işık, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kadrolu imam pozisyonunda Kuran Kursu öğreticisi olarak Eylül 2015'ten beri görev yaptığını söyledi. Işık, 2011 yılında inşaa edilen binanın ruhsatının olup, olmadığını, arazinin tapulu olup olmadığını bilmediğini söyledi. Işık, kursun elektrik tesisatının hangi firma tarafından yapıldığını bilmediğini, elektrik aboneliğini başvurusunda bulunulduğunu düşündüğünü ancak binada elektrik sayacına rastlanmadığını, görev yaptığı sürede kursa elektrik faturasının gelmediğini söyledi."

"Elektrik tertibatı ve panosu yönetmeliğe uygun değil"

Eğitim verilen kursun Müftülüğe kayıtlı gündüz eğitim verme belgesine sahip C sınıfı Kuran kursu olduğu, Işık'ın göreve başladıktan 15 gün sonra Kulp Müftüsü ile görüşüp, kursu yatılı hale getirmek isteğini sözlü olarak bildirdiği belirtilen bilirkişi raporunda şöyle denildi:

"Yangın raporu, Jandarmanın verdiği raporlar, verilen ifadeler ve elektrik tertibatının ve panosunun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve Elektrik iç tesisleri yönetmenliğine göre uygun olmadığı göz önüne alınarak, yangının elektrik kaynaklı olduğu, Kalorifer sisteminin var olduğu, ifadelerden kazanın aktif olarak ısıtma tesisat, sisteminin çalıştığı, yangın olayının meydana geldiği yerde 2 adet elektrikli ısıtıcı ve 1 adet elektrikli radyatör bulunduğunun tespit edilmesiyle ya kalorifer tesisatının yetersiz kaldığı ya da hiç çalışmadığı teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki durumda da kurs yöneticisi Faruk Işık'ın görevinin ifası için gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüyle görevini ihmal ettiği tespit edildi."