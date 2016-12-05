Kız öğrenci yurdundaki yangın faciası sonrası bakanlıktan talimat: Elektrikli ısıtıcı, soba ve ocak kullanılmasın!

Adana Aladağ’da 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt faciasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı, denetimlerin yapılmasını isterken, “elektrikli ısıtıcı, soba ve ocakların” kullanılmamasını istedi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, birçok il milli eğitim müdürünün “acil” çağrısıyla pansiyonlu okul müdür ve müdür yardımcıları ile yurtların güvenliği ve alınması gereken tedbirler için toplantılar yapıldığı ortaya çıktı. Güvenlik için alınması gereken tedbirlerin yanı sıra tartışmalı kararlar da alındı.

Toplantı tutanaklarına yansıyan kararlar şöyle:

-Yangın koruma planlarının güncellenmesi

-Yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarının sürekli kontrollerinin yapılması; öğrencilere, öğretmenlere, diğer personele eğitimler verilmesi, uyarı ve yönlendirme levhalarının açık ve görünür şekilde yapılması

-Yangın söndürme sisteminin kontrolünün yapılması, hortumların denenmesi, bütün bunların resimlenerek tutanak haline getirilmesi

-Mümkünse elektrikli şofbenlerin kaldırılması, mümkün değilse elektrikli şofbenlerin elektrik tesisatlarının emniyetli hale getirilmesi.

-Özellikle elektrik ısıtıcılarının kullanılmaması

-Yangına sebebiyet vermemek ve enerji tasarrufu sağlamak için elektrikli soba ve ocakların kullanılmaması