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Yaşam

Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda yangın tatbikatı dışında her şey 'tam'mış!

Denetim raporuna göre, yangın merdiveni ile ilgili de herhangi bir sorun tespit edilmedi

07 Aralık 2016 14:57

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 11 çocuğun yaşamını yitirdiği yangın faciasının yaşandığı Aladağ’daki özel öğrenci yurdunda geçen haziranda yaptığı denetimde, "Öğrencilere yangın tatbikatı yaptırılmaması" dışında hiçbir eksik bulamadığı ortaya çıktı.

Adana Aladağ’da geçtiğimiz hafta Süleymancılar cemaatine bağlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin kız öğrenci yurdu binasında yangın çıkmış; olayda 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yurdun son olarak 6 ay önce ilçe milli eğitim müfettişlerince denetlendiğini, denetim raporunda yurt binasında yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiğini kaydetmişti.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, MEB’in geçen haziranda yaptığı denetimde, "öğrencilere yangın tatbikatı yaptırılmaması" dışında hiçbir eksik bulamadığı ortaya çıktı. Denetim raporuna göre yangın merdiveni ile ilgili de herhangi bir sorun tespit edilmezken daha sonra yurt yetkililerinin kız öğrenciler kaçmasın diye geceleri yangın merdiveninin kapısının kolunu çıkardıkları öğrenildi.

MEB yetkilileri, 7 Haziran seçimlerinden önce özel yurtlar yönetmeliğinde önemli değişiklikler içeren bir çalışma yapıldığını ancak seçim süreçleriyle birlikte bu yönetmeliğin planlanan zamanda yürürlüğe giremediğini kaydetti. MEB’in önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen özel yurtlar ile ilgili yaptığı yeni yönetmelik çalışması ile yurtlara ruhsat verme yetkisi belediyelerden MEB’e geçecek. Bundan sonra "öğrenci evi", "öğrenci pansiyonu", "dernek evi", "barınma merkezi" gibi isimler altında çalışan tüm yurtların denetim yetkisi doğrudan MEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlanacak.

Yurt tanımı, "İçinde öğrenci barındıran tüm kurumlar" olarak değiştirilecek; görevlendirilecek personelin niteliği, fiziki kriterler, güvenlik tedbirleri, ruhsat verme/kurum açma şartları, geçici ve sürekli kapatma gerekçeleri yeniden belirlenecek. Yeni yönetmelikte, "barınma" faaliyeti dışında hizmet verdiği tespit edilen yurtlarla ilgili yaptırımlar da yer alacak.

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