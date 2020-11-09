Kulis: Kabine değişikliği çarşamba günü, bazı bakanlıklar bölünüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesini kabul etmesinin ardından, kulis bilgilerine göre kabine değişikliğinin çarşamba günü olacağı iddia edildi.

Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi.

Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak.

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek. Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor.

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