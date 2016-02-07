Kulis: Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve üç eski bakan Ankara Hamamönü'nde çalışma ofisi tuttu!

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve bakanlık, milletvekilliği yapmış isimlerin art arda Hamamönü'nde çalışma ofisi tutmaya başlaması "Yeni bir siyasi hareket mi kuruluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen, AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Arınç'a destek veren eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu döneminde partiden uzaklaşan eski Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'nın Hamamönü'nde çalışma ofisi tuttuğu belirtiliyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, kentin ilk yerleşim alanlarının etrafında ve ünlü Ankara Kalesi’nin eteklerinde kurulmuş tarihi Hamamönü semti, bir süredir, özellikle muhafazakar siyasetin eski ve etkili isimlerinin hareketliliğine tanıklık ediyor.

Hürriyet'in “Ankara Kulisi” köşesi için Hamamönü’ndeki siyasi hareketliliği araştıran Hürriyet’in parlamento büro şefi Nuray Babacan, ilginç isimlerin birbiri ardına burada çalışma ofisi tuttuğunu tespit etti.

Nuray Babacan, bu isimlerin peş peşe Hamamönü'nde çalışma ofisleri tutmasının “AKP'nin muhalif isimleri Hamamönü’nde toplanıyor” yorumlarına yol açtığını aktardı.

Nuray Babacan'ın Hürriyet gazetesindeki “Ankara Kulisi” köşesinde “Hamamönü hareketi mi?” başlığıyla yer alan yazısından bazı bölümler şöyle:

Eski semte ilgi

Hamamönü’nün ilk siyasi misafirlerinden biri burada kendisine bir büro açan Refahyol Hükümeti’nin bakanlarından olup, daha sonra MHP’den milletvekili seçilen Gürcan Dağdaş olmuştu. Dağdaş’ı AK Parti’nin ilk yıllarında en genç isimlerinden biri olup Grup Başkanvekilliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi görevlerde bulunan ancak Davutoğlu döneminde partiden uzaklaşan Suat Kılıç izledi.

Kılıç, iki ayrı eski binayı satın alarak aslına uygun restore edip, kendisine bir çalışma mekânı oluşturdu ve arkadaşlarıyla, ziyaretçileriyle bu mekânda buluşmaya başladı. Kılıç’ın Hamamönü’ndeki nostaljik binası, başka siyasetçileri de heyecanlandırdı. 1 Kasım seçimlerinde milletvekili olmak için adaylık başvurusu dahi yapmayan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de aynı bölgede kendisine büro açmaya karar verdi.

Hamamönü’nü seçen diğer ünlü siyasi şahsiyet ise bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Mutabakatı konusunda tartışma yaşayan Bülent Arınç oldu. Bu arada şu tesadüfe bakın ki Arınç gibi, Arınç’ın mesajlarını ‘retweet’ eden Hüseyin Çelik de bu bölgede ofis açmak için yatırım yaptı ve inşaata başladı. Halen AK Parti İstanbul Milletvekili olan Hayati Yazıcı’nın da kendisine büro satın almak için burada yer baktığı ancak kendisine gösterilen ofisleri beğenmediği konuşuluyor.

Yeni siyasal mesaj mı?

Hamamönü’ne yerleşen Gürcan Dağdaş’ın Milli Görüş’ten uzun zaman önce koptuğu ve hükümetin icraatlarına karşı çok eleştirel yazılar yazdığı biliniyor. Hamamönü’nde büro açmaya hazırlanan Arınç’ın son çıkışları da parti tabanı ile arasında bir gerginlik oluşturdu. Arınç’a sosyal medyada açık destek veren Kılıç’ın, Çelik’in, parti politikalarına dair eleştirel tutumları dikkat çeken Ergün’ün ve Yazıcı’nın da Hamamönü’nü tercih etmesi siyaset kulislerinde oldukça dikkat çekici bulunuyor.

Zaman zaman eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, eski Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un da dahil olduğu bu grubun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün arkasında toplandığı yorumları yapılsa da söz konusu birlikteliğin yeni bir siyasi oluşum mesajı taşımadığı özellikle vurgulanıyor. Yine de siyasi kulislerde, “AK Parti’nin muhalif isimleri Hamamönü’nde toplanıyor” yorumlarının önü kesilemiyor.

Yıllardan beri, AK Parti’de siyaset yapan isimlerin ev almak veya ofis açmak için tercih ettikleri semtin Çukurambar olduğu, bu nedenle “Çukurambar siyaseti” kavramının türediği biliniyor. Kim bilir belki de partileriyle ilişkileri bir süreden beri askıda olan eski bakan ve parti yöneticilerinin Hamamönü’nü tercih etmesi de gündeme “Hamamönü Hareketi” kavramını getirir.