Ersoy Dede: FETÖ operasyonları Bülent Arınç ve ona destek veren eski siyasetçilere gidecektir

İktidara yakınlığıyla bilinen 24 TV canlı yayınında konuşan Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, "FETÖ operasyonları aralarında Bülent Arınç ve Arınç'a destek veren eski emekliye ayrılmış siyasetçilerin de olduğu isimlere gidecektir" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, 'paralel yapı' operasyonlarını eleştirirken sarf ettiği "Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum" sözleri hakkında konuşan Ersoy Dede, "FETÖ operasyonları aralarında Bülent Arınç ve Arınç'a destek veren eski emekliye ayrılmış siyasetçilerin de olduğu isimlere de gidecek mi? Bunu göreceğiz. FETÖ operasyonları oraya gidecektir. Bunu durdurmak için bir gayret içindeler mi? Bülent Arınç, bu son çıkışıyla, hiç kimse bunun içinde politik doğruculuk veya başka bir şey anlamasın vicdandır, şudur budur falan... Bu, milli cephenin arkadan hançerlenmesidir"