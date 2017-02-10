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Politika

Kulis: Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın ortak miting teklifini reddetti

İki lider arasındaki görüşme yarım saat sürdü

10 Şubat 2017 12:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü görüşmede Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldığı ileri sürülen anayasa değişikliği referandumunda ortak miting teklifini reddettiği iddia edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme yarım saat sürdü. İki liderin gündeminde referandum vardı. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım Devlet Bahçeli'ye Fırat Kalkanı harekâtı ile El Bab operasyonu hakkında da bilgi verdi.

AKP düşük gelen anketler karşısında MHP'nin tabanının da desteğini istiyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Devlet Bahçeli'ye "ortak miting" teklifi götürdüğü iddia edildi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre,  Bahçeli bu teklifi reddetti. 

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MHPDevlet BahçeliBinali Yıldırımanayasa değişikliği referandumu

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