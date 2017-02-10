MHP’li Halaçoğlu: Referandum sonuçları siyaseti kökünden sarsacak

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Türk milleti hayırda kararlıdır. Bu referandum sonuçları Türkiye'de siyaseti kökünden sarsacak ve siyasi görüntüyü değiştirecektir" dedi.

MHP’de hükümet sistemi değiştirecek anayasa değişikliğine 'hayır' diyen vekiller arasında yer alan Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'hayır' gerekçelerini takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Halaçoğlu, bu kez de referandum sonuçlarının Türkiye'de siyaseti kökünden sarsacağını söyledi.

Halaçoğlu, sosyal medya hesabına şunları yazdı:

"Referandum halkın bir konuda evet veya hayır diyerek kendi özgür iradesiyle karar vermesi anlamına gelir. Hani millete gitmekten korkmayın demelerine rağmen, başta başbakan olmak üzere anayasa referandumunda evetçi takım, hayır diyenleri pkk, fetö gibi terör örgütleriyle ve bir kısım sol örgütlerle birlikte göstermek suretiyle hayır dememeleri için baskı uygulamaktadır. Madem hayır diyecekler terör örgütü mensuplarıdır, ileri demokrasinizi çalıştırıp doğrudan hayırı yasaklayın bu iş olup bitsin. Ama unutmayın ki korkunun ecele faydası yoktur. Türk milleti hayırda kararlıdır. Bu referandum sonuçları Türkiye'de siyaseti kökünden sarsacak ve siyasi görüntüyü değiştirecektir. Yasama ve yargı başta olmak üzere tüm yetkileri üzerinde toplayan tek adam yönetimine sonuna kadar karşı duracağız. Tıpkı kuvva-yı milliye ruhuyla mücadele edip bağımsızlığı kazananlar gibi."