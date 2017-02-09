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Kılıçdaroğlu: Çıkarılan düzenlemeyle referanduma kadar kendi boruları ötecek; televizyonlar sadece bir taraf lehine yayın yapacak

"Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan bir iktidar daha önce görülmemiştir"

09 Şubat 2017 18:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir" yazdı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda, "özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar"la ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen esaslara aykırı yayın yapılması halinde verilecek yayın durdurma ve para cezaları verilmesini öngören 149/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştı.

 

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