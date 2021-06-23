Kulis | AKP, Meclis Başkanlığı'na sunduğu RTÜK adayını usulsüzlük iddialarının ardından değiştirdi

AKP’nin, Mehmet Çakırtaş'ı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi yapmaktan vazgeçtiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaparken, şehir hastanelerinde yakınlarına işletmelerle kiraladığı gibi çeşitli usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Çakırtaş'ın yerine AKP'nin yeni adayı, eski Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş oldu.

TIKLAYIN -Kulis | AKP'nin RTÜK'te iki adayından biri MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş oldu

AKP, kendi kontenjanından RTÜK’e seçilecek 2 ismi 18 Haziran’da Meclis Başkanlığına sunuldu. AKP’nin iki adayından biri Mehmet Çakırtaş diğeri de MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş olmuştu.

Gazete Duvar’dan Nergiz Demirkaya’nın haberine göre, AKP, Mehmet Çakırtaş'ı aday göstermekten vazgeçti. AKP'nin yeni adayı eski Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş oldu.

TIKLAYIN - Bakan Koca’nın eski özel kalem müdürünün yakınlarına şehir hastanelerinde 6 işletme

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Çakırtaş’ın adı şehir hastanelerinde yakınlarına kiralanan işletmelerle ve kendisine tahsis edilen lojmanı bakanlıkça tadilat yapıldıktan sonra satın almasıyla gündeme gelmişti.

AKP kontenjanına düşen 2 üyelik için adaylar:

Mehmet Daniş

Mete Hacıarifoğlu

Alptekin Deniz İyigün

Orhan Karataş

MHP'ye kontenjanına düşen 1 üyelik için adaylar:

Deniz Güçer

Mustafa Yiğit