Bakan Koca’nın eski özel kalem müdürünün yakınlarına şehir hastanelerinde 6 işletme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen ay görevden alınan eski özel kalem müdürü Mehmet Çakırtaş’ın ağabeyi Göksal Çakırtaş’ın Başakşehir, Elazığ ve Bursa şehir hastanelerindeki 6 işletmeyi 10 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar imzalı habere göre, Göksal Çakırtaş’ın yakın tarihte vefat etmesi üzerine işletmelerin başına oğlu Fatih Çakırtaş geçti. Konuya ilişkin Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada Fatih Çakırtaş, “İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nde 100’e yakın toplam ticari alandan sadece 4 tanesini diğer ortaklarımızla birlikte kiraladık, işletmekteyiz. Bursa’da 40’a yakın ticari alandan sadece 1 tanesi, Elazığ’da 20 işletmeden sadece 1 tanesi yine ortaklarımızla tarafımızca kiralanmıştır. Bu durumla ilgili sözleşmelerimiz, her şey hastane işletme sahibi Rönesans Holding ile yapıldı. Sağlık Bakanlığı’yla hiçbir ilişkimiz ve sözleşmemiz yoktur” dedi.

“2013 yılında kurulan firmamız uzun zamandır alanında faaliyet göstermektedir” diyen Çakırtaş, “Ticari işlerimizi farklı şekilde manipüle edenler ticari rakiplerimizdir. Hiçbir ilişkimiz olmamasına rağmen amcam üzerinden beni tehdit etmektedirler. Kendisinin bizim ve şirketlerimizle hiçbir ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı.